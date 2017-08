Blutsauger, Stadtdrachen & Co. im Paddel-Duell

Angefangen als kleines Vereinsfest, hat sich das Sommerfest am Bootshaus der SG Einheit über die Jahre prächtig entwickelt. „Damals haben wir ganz klein angefangen. Mittlerweile ist es Jahr für Jahr richtig voll und wir müssen die Teilnehmerzahl begrenzen“, berichtet Göran Winter von der Abteilung Kanu, deren Mitglieder das Sommerfest auf die Beine stellen. Als Vorjahressieger gehen die „Fliegenden Drachen von LEAG (Abteilung Tagebaue) ins Rennen. Sie wollen den Cup verteidigen, die Konkurrenz hat jedoch in den letzten Tagen eifrig geübt, um ihnen dieses Vorhaben so schwer wie möglich zu machen.

Parallel dazu finden auch am Ufer viele Aktionen statt. So eröffnen ab 11 Uhr die Versorgungsstände, ab 12 Uhr heizt ein Moderator den Besuchern und den Teams ein. Lauf 1 und 2 starten jeweils zwischen 13 bzw. 16 Uhr, die Finals sollen zwischen 16.45 Uhr bis 18 Uhr ausgetragen werden, danach (ca. 18.30 Uhr) werden die Sieger gekürt. Zum Unterhaltungsprogram, welches ganztägig lockt, erzählt Winter: „Hierbei werden wir von vielen Partnern unterstützt, denen an dieser Stelle schon einmal herzlich danken.“ Mit dabei sind u.a: Kinderschminken, Hüpfburg, eine Tombola, Mal- und Bastelstraße, Papierschröpfen am Stand der Papierfabrik, ein Fotograf sowie ein Aktionsstand des Archäotechnischen Zentrums Welzow. Der Eintritt ist den ganzen Tag frei.