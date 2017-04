Spreewaldmarathon vereint Sport und Tourismus

Lübbenau. Der Spreewaldmarathon belebt die Region von Lübben bis Straupitz und von Burg bis Lübbenau. Ob Radler, Walker, Skater oder Läufer – an diesen Tagen im Jahr wimmelt der Spreewald von bunten Jerseys und unzähligen Startnummern. In Lübbenau zieht es die Menschen am Freitag zu dem fünf Kilometer langen Nachtlauf, der durch Lehde und sein Freilandmuseum führt. Am Samstag wartet eine anspruchsvollere Strecke: Der Halbmarathon beginnt in der Lübbenauer Altstadt und führt über Lehde nach Leipe, Richtung Burg und von dort nach Wotschofska durch weite Teile des Biosphärenreservats. Das ist aufgrund der Streckenführung einer der beliebtesten Läufe des Spreewaldmarathons, an dem mit Wanderern, Walkern und Läufern gleich drei Disziplinen ausgetragen werden. Neu in diesem Jahr: eine Familien-Paddeltour von zehn Kilometern mit Start jeweils Freitag und Samstag auf dem Südumfluter.