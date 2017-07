sst 21. Juli 2017 Artikel teilen





Offene Baustelle: Sanierungsarbeiten am Kuthteich betrachten

Lauchhammer. Zu Besuch auf der Baustelle am Kuthteich in Lauchhammer - das geht am Samstag, 22. Juli, in der Zeit von 10 Uhr bis 13 Uhr. Wie Stefanie Klein von der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH informiert, können Interessierte an dem Tag die einmalige Gelegenheit nutzen und sich einen Eindruck von der imposanten Technologie verschaffen, die am Kuthteich zum Einsatz kommt.