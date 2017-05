Handball-Krimi: Zwei Sieger im EE-Derby

Schon vor dem Spiel wurde der HC Bad Liebenwerda als Verbandsliga-Meister (Staffel Süd) und Aufsteiger in die Brandenburgliga geehrt. Die Sängerstädter gewannen das kampfbetonte Spiel mit 26:25 und wurden noch Staffelzweiter. Es sind die einzigen Verlustpunkte für Bad Liebenwerda in der Saison 2016/2017, alle 21 Spiele wurden zuvor gewonnen. Der HCL verabschiedete vor dem Anpfiff mit Michael Pulz und Martin Dietrich zwei langjährige und verdienstvolle Spieler. H. Lübeck

Nachfolgend der Spielbericht des HC Bad Liebenwerda:

Verbandsliga-Meister unterliegt knapp beim Derby

HC Bad Liebenwerda – BSV Grün-Weiß Finsterwalde 25:26 (14:12)



Zum letzten Spieltag der Saison in der Verbandsliga Süd empfing der HCL die Grünweißen aus Finsterwalde zum lang erwarteten Derby. Vor einer unglaublichen Kulisse von über 600 Zuschauern in der heimischen Halle wollten die Kurstädter die Saison zu einem perfekten Abschluss bringen.

Wie bereits im Hinspiel sahen die Zuschauer ein spannendes Spiel zwischen dem Tabellenführer und dem Drittplatzierten der Südstaffel. In einem ausgeglichenen Spiel konnte der HC stets eine knappe Führung verbuchen. Auf die direkte Manndeckung der Finsterwalder konnte der HCL mit gutem Zusammenspiel von Kreisläufer und Rückraum sowie sehr guten 1 gegen 1 Aktionen antworten. Trotz zwischenzeitlicher 4 Tore Führung der Gastgeber konnten die Sängerstädter stets auf Schlagdistanz bleiben und waren beim Halbzeitstand von 14:12 noch voll im Spiel.

Während der Halbzeitpause wurde speziell angemahnt, die Aufmerksamkeit in der Abwehr zu steigern, da der BSV einen Großteil seiner Tore durch Abpraller im zweiten Versuch verwandeln konnten.

Im zweiten Spielabschnitt wurde ein weiterer Spieler der Kurstädter per Manndeckung aus dem Spiel genommen, was das Angriffsspiel des HC deutlich hemmte. Trotz der größeren Räume in der Abwehr der Gäste gelang es kaum noch, frei zum Abschluss zu kommen. Kurz vor Ende der Partie konnten die Finsterwalder das Spiel dann drehen und zum ersten Mal nach der Anfangsphase wieder in Führung gehen. Kurz vor Ende konnten die Gäste diese sogar auf 3 Tore erhöhen. Hinzu kam noch die doppelte Unterzahl des HC, so dass eine Aufholjagd in dieser kurzen Zeit fast unmöglich erschien. Wenige Sekunden vor Ende hatten die Gastgeber dann sogar doch noch die Chance auf den Ausgleich, welche aber durch ein ungenaues Anspiel nicht genutzt werden konnte. Somit endete ein hochspannendes und hitziges Derby mit einem 26:25 Sieg für den BSV Grün-Weiß Finsterwalde.

Trotz dieser Niederlage, welche der einzige Punktverlust in dieser Saison ist, kann der HC Bad Liebenwerda auf eine nahezu perfekte Saison zurück blicken, in der die Mannschaft sich deutlich weiterentwickelt hat und zur nächsten Saison die Mission Brandenburgliga in Angriff nimmt.

Finsterwalde konnte sich mit diesem Sieg noch den zweiten Tabellenplatz erobern und wurde somit Vize-Meister.



Es Spielten:

Tor: Philipp Rieger, Oliver Böhme

Feld: Franz Henkelmann (2), Martin Dietrich (2), Tim Preibisch (6), Richard Kasprzak (1), Daniel

Brochwitz, Hannes Rabe (7), Patrick Zieris, Jonas Schenk (2), Paul Götze (3), Michael Pulz,

Michael Dielefeld (1), Marius Noch (1)



Franz Henkelmann