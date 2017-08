LDS-Seen laden zum Baden ein

Friedrich ist Vater geworden!

Tag der Sachsen 2017 - Löbau. Hallo Menschen, ich bin ja sowas von hin- und hergerissen… meine Turmseele platzt fast vor Freude… naja, auch vor Stolz! Und wollt ihr wissen WARUM? Klar wollt ihr das wissen – ihr seid doch garantiert neugierig! Also: Ich hab ein Kind bekommen! Keine neue Niete für mich als Gusseisernen, nein! Ein zartes Türmelchen! So, jetzt im Ernst und sachlich: Ihr Menschen habt es ja unheimlich gerne, wenn ihr was zum Huscheln, zum Puscheln, zum Kuscheln habt, also nicht euren Lieblingsmenschen – den natürlich auch, ich blinker auch gern mit meinem Lieblingstürmchen, dem Bautzener Reichi – sondern was Flauschiges, na so ein Wuschel- Puschel- Kuschelwesen!!! Von mir gab es ja schon so einen Kuschler, also „Friedrich zum Knuddeln", der wurde ja mir zu Ehren damals bei der Landesgartenschau geboren. War schon toll, wie mich dann – in Kleinformat – viele an die Menschenbrust gedrückt haben! Und jetzt haben die Macher, na wegen Tag der Sachsen, ein weiteres Turm-Kindchen hergestellt – nee, das klingt so blöde – sie haben es das „Löbauer Licht" erblicken lassen! Mein neuer kleiner Kuschel-Friedrich sieht ganz süß aus, irgendwie runderneuert. Gut, die Beinchen sind bissel zart, aber er soll ja auch nicht rennen, sondern getragen werden! Am schönsten finde ich, dass er von mir, seinem Papa, etwas hat, das unsere Verwandtschaft sofort erkennen lässt: Eine süße große Klappe! Naja, ich hab ja schließlich was zu sagen… Garantiert wird mein neugeborener Kuschler von vielen gekauft werden – zum Knuddeln und zum Schmusen! Hab ich euch nun neugierig gemacht? Na, also: Holt euch so ´nen kleinen Friedrich – und denkt dabei an mich, euren stolzen Gusseisernen, der so REIZENDE WEICHE KUSCHEL-KINDER hat. Euer HSJ16, der eiserne Friedrich