"Haus des Kindes" wird "Kita Cool"

Zum Start ins Wochenende gab’s Freitagmorgen überraschenden Besuch: Radio TEDDY-Reporter Christian und Emanuel Kühnel vom ADAC Berlin-Brandenburg kamen bei den Kindern der Kita „Haus des Kindes“ mit einem besonderen Gewinn vorbei. In der Gemeinschaftsaktion von ADAC Berlin-Brandenburg und Radio TEDDY „Kita Cool“ konnten sie 500 Euro für die Kitakasse, einen kompletten Satz cooler ADAC-Sicherheitswesten und eine spielerische Verkehrssicherheitsstunde „eintüten“.

Die beliebte Radio TEDDY-Aktion „Kita Cool! Seid Ihr Teddy treu, gibt’s das Spielzeug neu!“ ist zurück! Bereits zum vierten Mal in Folge unterstützen Radio TEDDY - das Kinderradio für die ganze Familie - und der ADAC Berlin-Brandenburg Kitas in der Region. Unter www.radioteddy.de sind die Hörer derzeit aufgerufen, Kitas anzumelden, wenn diese auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind. Ob fehlende Malbücher, Dreiräder, Bobby Cars, Puppen oder auch Baumhäuser… es wird vieles benötigt. Über 1.300 Bewerbungen flatterten seit Mitte Februar ins Studio.

Per Zufallsprinzip wurde die Kita „Haus des Kindes“ am 27. März von Tobi und Bettina in der Radio TEDDY-Morgenshow um 8:20 Uhr gezogen. Es vergingen nur wenige Minuten, bis das Telefon klingelte… Carmen Richter, Mutter von Hanna, hatte das Team angemeldet und seit Wochen täglich darauf gelauert, ob der Name „Haus des Kindes“ aufgerufen wird. Am Montag war es dann soweit und Frau Richter „ergatterte“ durch ihren umgehenden Anruf das Geld für die Kinder.

Nun kann das laufende „Verkehrsprojekt“ schneller fertiggestellt werden. Eine Rollerstrecke, die quer durch die Anlage der Kita führt, soll – wie im echten Leben – Zebrastreifen und Leitlinien erhalten, erzählte Kita-Leiterin Mandy Giesche bei der Scheckübergabe.

Beim sich anschließenden Verkehrssicherheitsprogramm „Aufgepasst mit ADACUS“ vom ADAC Berlin-Brandenburg holte Trainer Emanuel Kühnel mit Hilfe eines Zebrastreifen-Teppichs und einer kleinen Ampelanlage „den Straßenverkehr direkt in die Kita“. Dann hieß es für Jannis, Ben, Tatjana und die anderen 16 Vorschulkinder: „Aufpassen und mitmachen!“, denn im Herbst kommen sie in die Schule. Gemeinsam mit dem witzigen Puppen-Vogel „ADACUS“ erfuhren sie spielerisch in einer Lehrstunde, worauf sie als Verkehrsteilnehmer achten müssen. Es zeigte sich, dass die angehenden „ABC-Schützen“ für ihren künftigen Schulweg schon gut gerüstet sind.

