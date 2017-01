Baby-Boom: 1.332 Babys 2016 in Dahme-Spreewald geboren

„89 Babys mehr als im Jahr zuvor sind beachtlich“, sagt Dr. med. Rüdiger Müller, Chefarzt der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe.

„Schon Mitte November hatten wir die 700. Entbindung in Königs Wusterhausen, Anfang Dezember die 500. in Lübben. Wir freuen uns mit den Eltern über ihre Freude am Familienzuwachs.“ Im Achenbach-Krankenhaus waren es mit drei Zwillingspärchen insgesamt 782 Babys. In der Spreewaldklinik kamen sogar sechs Mal Zwillinge zur Welt, insgesamt waren es 550 Neugeborene.

Ein Plus an neuen Erdenbürgern 2016 war bundesweit schon im Frühsommer erkennbar. Die Teams im Klinikum Dahme-Spreewald waren gut darauf vorbereitet.



Die ersten Babys 2017: Marleen & Erik



Die ersten Babys, die im neuen Jahr am 1. Januar 2017 im Klinikum Dahme-Spreewald das Licht der Welt erblickt haben, waren Marleen Barth um 13.27 Uhr im Achenbach-Krankenhaus und Erik Schlawitz um 2.41 Uhr in der Spreewaldklinik.

Marleen und Erik sind ein gutes Zeichen dafür, dass sich die Freude an Kindern und Familie auch im neuen Jahr fortsetzt. „Kinder sind unsere Zukunft“, heißt es so schön, und es ist schön zu sehen, wie die Babys zu Kindern und Kinder Erwachsene werden.

(pm)