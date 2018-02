Bildergalerie: Schlipsjägerinnen im Cottbuer Rathaus

Sportvereine für Familientag gesucht

Dresden. Fußball, Hockey und Badminton – ein bunter Mix an Sportarten zum Kennenlernen und Ausprobieren gehört fest zum Programm des jährlichen Sport- und Familientages der Dresdner Wohnungsgenossenschaften. Am 3. Juni ist es wieder soweit: Zum 9. Mal verwandelt sich die Cockerwiese in einen großen Spielplatz. In diesem Jahr stehen Balance- und Geschicklichkeitsspiele im Mittelpunkt. Ein Surfsimulator ist schon bestellt, eine Slackline für Kinder wird gespannt sein. Dresdner Sportvereine, die den WG-Familientag mit unterstützen wollen, können sich bis 2. März anmelden. Insgesamt stehen auf der Cockerwiese 20.000 qm zur Verfügung. Den größten Teil der Fläche verwandeln die Genossenschaften wieder in eine überdimensionale Wohnung mit einzelnen »Zimmern«. Erwartet werden wie in den Vorjahren rund 10.000 Besucher, der Eintritt ist frei. Ansprechpartner für Vereine: Astrid Hoffmann unter a.hoffmann@ewg-dresden.de, Infos auf www.wg-dresden.net Fußball, Hockey und Badminton – ein bunter Mix an Sportarten zum Kennenlernen und Ausprobieren gehört fest zum Programm des jährlichen Sport- und Familientages der Dresdner Wohnungsgenossenschaften. Am 3. Juni ist es wieder soweit: Zum 9. Mal…