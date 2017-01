Schachspiel kennt keine Grenzen

Zum mittlerweile siebten Mal findet am 28. Januar im Pirnaer Rathaus das interkulturelle Schachturnier statt. Beginn ist um 9.30 Uhr im Großen Ratssaal.

Im vergangenen Jahr nahmen 60 Mitspieler aus zehn Nationen an diesem Wettbewerb teil. Sowohl Vereins- als auch Freizeitspieler, Alt und Jung sind herzlich willkommen. Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke: „Wie in den letzten Jahren wird es mir eine ganz besondere Freude sein, dieses Schachturnier zu eröffnen. Diese Projekte tragen wesentlich dazu bei, dass sich Menschen unterschiedlicher Kulturen kennenlernen. Das Wissen übereinander ist ein wichtiger Baustein in Sachen Integration.“

Das Turnier ist geteilt in ein offenes Turnier und ein separates Jugendturnier U 14, welche beide nach dem Schweizer System absolviert werden und jeweils um 9.30 Uhr beginnen. Die Siegerehrung wird gegen 16 Uhr stattfinden. Auf die Gewinner warten wertvolle Preise.

Anmeldungen sind ab sofort möglich. Das Anmeldeformular sowie weitere Informationen sind unter www.pirna.de zu finden. Alternativ ist eine Anmeldung per E-Mail an Steffen Banda möglich. Interessierte Mitspieler senden bitte ihren Namen, Geburtsdatum und gegebenenfalls Deutsche Wertungszahl (DWZ) an steffen.banda@freenet.de. Anmeldeschluss ist der 23. Januar . Organisiert wird das Turnier vom Ran an‘s Brett e.V. und der Stadt Pirna. (caw)