Herzflattern bei Teenagern in Stadt Wehlen

Wer hätte das gedacht? Chartstürmer Wincent Weiss („Musik sein“, „Feuerwerk“, „Nur einen Herzschlag entfernt“) verschlägt es erneut in die Sächsische Schweiz, die der smarte Sonnyboy bis dato nicht kannte! Genau einen Monat nach seinem Auftritt zum Osterfeuer in Bad Schandau singt der 24-Jährige am kommenden Montag, 15. Mai, seine aktuellen Ohrwürmer wieder an der Elbe. Diesmal in Stadt Wehlen. Und das nicht bei Regen, sondern bei angekündigtem Sonnenschein. Auf dem Markt gibt der neue Star der Popmusikszene ab 11 Uhr ein Konzert. Das haben die Schüler der Friedrich-Märkel-Grundschule Stadt Wehlen bei einer Aktion des privaten und in Dresden ansässigen Hörfunksenders Hitradio RTL Sachsen gewonnen. Für 30 Minuten stehen Wincent und die Jungs seiner Band auf der Bühne. Danach wird der Deutsch-Pop-Sänger Autogrammwünsche erfüllen.

„Ich bin fast in Ohnmacht gefallen“, erzählt Schulleiterin Barbara Tittel, der die freudige Nachricht gestern zunächst die Sprache verschlagen hatte. Wie gewohnt hatte sie früh 7 Uhr die Schule aufgeschlossen. Fünf Minuten später stand eine Moderatorin des Senders vor der Tür und beglückwünschte sie. Die Schulleiterin war völlig verblüfft. „Das kann nicht sein. Unsere kleine Schule? Es war Wahnsinn.“ Als eine halbe Stunde später die letzten Kinder mit dem Schulbus zum Unterricht eintrafen, waren alle an der Schule aus dem Häuschen. Einige durften Interviews geben. Nach einem Riesenjubel sangen alle so gut es ging „Feuerwerk“, den aktuellen Hit von Wincent Weiss. Kurz vor acht hockten sich die 75 Kinder dann vors Radio und hörten sich selber. Sie waren stolz, die Gewinner des Schulhofkonzerts zu sein. „In einem so Dorf wie unserem gibt es eben einen ganz anderen Zusammenhalt…“ freut sich die Schulleiterin.

Diesen gestrigen Schultag und insbesondere den am Montag werden die Grundschüler wohl nicht so schnell vergessen. Damit der Teenie-Star ausgerechnet an ihre Schule nach Wehlen kommt, dafür haben sich die Kinder ganz schön ins Zeug gelegt. Bis Donnerstagabend, 14 Tage lang, galt es im Internet für die Schule, wo das Konzert stattfinden soll, abzustimmen. Die dritte Klasse hatte die Initiative ergriffen. Dort hat Wincent Weiss ganz viele Fans. Eltern und Schüler hatten die Schulleiterin gefragt, ob sie damit einverstanden sei, dass die Schule bei der Aktion mitmacht. „Unsere Kinder waren so begeistert, dass wir überhaupt nicht nein sagen konnten“, so Barbara Tittel. „Unser Pausenhof ist zwar nicht groß und es wird gebaut. Aber wir versuchen und wir geben uns Mühe.“ Das haben die Wehlener dann auch..

Die Kinder haben Handzettel gedruckt und in die Briefkästen geworfen, Plakate ausgehangen - nicht nur in Wehlen, sondern auch in den Nachbarorten und bis nach Pirna. Die neunjährige Anna nutzte die Gelegenheit zum Maibaumsetzen in Dorf Wehlen. Sie hatte sich bei der Feier an der ASB-Kindertagesstätte „Pusteblume“ das Mikrofon geschnappt und die Besucher aufgefordert, doch ihre Klicks für die Schule im Internet zu machen. Die Schüler haben auch Eltern, Familie, Freunde, Bekannte und Lehrer animiert, beim Online-Voting ihre Mausklicks für die Schule zu machen. „Sogar unsere Klassenlehrerin hat mit abgestimmt“, erzählt Anna.

Immerhin hatten sich mehr als 400 Schulen aus ganz Sachsen an der Abstimmung beteiligt. „Das haben die Wehlener Kinder gut hinbekommen“, sagte der Pressesprecher des Radiosenders Rocco Reichel. Zehntausende Klicks wurden online registriert. Am Freitag, punkt 7.15 Uhr, hatten „Die Frühaufsteher“-Moderatoren Claudia Heidler und Mirco Jakob das Ergebnis verkündet. Mit 13,4 Prozent der Stimmen lag die Friedrich-Märkel-Grundschule Stadt Wehlen vorn. „Und das mit einem eindeutigen Vorsprung“, so Reichel. In der dritten Klasse war gestern nach der ersten Stunde an keinen regulären Unterricht mehr zu denken. „Wir haben für Wincent Plakate gestaltet und Karten gebastelt, auf denen er uns unterschreiben kann“, berichtet Anna.

Weil auf dem Schulhof gebaut wird, steigt das Konzert auf dem Markt vor dem Rathaus und der Radfahrerkirche. „Da kommt gleich ein bisschen Abwechslung an unsere Schule“, sagt Anna. „Und immer auf dem Schulhof spielen, ist auch mit der Zeit etwas langweilig.“ Dem, dass das Konzert auf den Markt verlegt wird, hatte ganz spontan und problemlos Bürgermeister Klaus Tittel zugestimmt. Nun kann jeder, der will, vorbeikommen. Natürlich sind alle, die mitgevotet haben, auch die Eltern und ehemalige Schüler eingeladen, so Schulleiterin Barbara Tittel.

Und auch sonst hat die Schule schnell reagiert. Bevor Wincent Weiss am Montag mit den Schülern und Gästen in der Mittagspause seine Songs feiert, tritt der Schulchor quasi als „Vorband“ auf. 11.15 Uhr geht es los. „Die Kinder begrüßen ihr Idol mit zwei, drei coolen, popigen Liedern“, kündigt die Schulleiterin an. Spätestens danach beginnt das große Herzflattern im Publikum. Um 11.30 Uhr steht Wincent Weiss auf der Bühne. Der kommt nach dem Wochenende geradewegs aus Hamburg nach Wehlen. Er ist einer der fünf deutschen Juroren beim Eurovision Song Contest (ESC). Am 13. Mai darf er beim ESC-Finale mit seiner Stimme nicht nur mitentscheiden, wer bei dem großen Musikwettbewerb in Kiew das Rennen macht, sondern er tritt während der Party auf der Reeperbahn auf. (df)