Große Stunde für junge Landwirte

Die Prüfungszeit ist immer ein sehr spannender Lebensabschnitt. Reicht mein Wissen? Kann ich im Stress die richtigen Antworten geben? Was passiert, wenn ich nicht bestehe?

Diese und viele andere Fragen bewegen jedes Jahr unsere Azubis bei ihren Abschlussprüfungen. Im Lindenhof Ulberndorf gab es am 31. August die Zeugnisse für die ausgelernten Land- und Tierwirte. Landrat Michael Geisler gratulierte gemeinsam mit dem Regionalbauernverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und der Agrargenossenschaft Reinholdshain 15 Landwirtslehrlingen aus unserem Landkreis zur bestandenen Abschlussprüfung.

Das Erfahrungspotential in der Berufsausbildung ist groß. So bilden einige Betriebe unseres Landkreises mitunter schon seit 20 Jahren aus, so z. B. die Agrargenossenschaft Reinholdshain, die APG Pirna Cotta oder die Agrargesellschaften Ruppendorf und Wesenitztal. Die Anforderungen an diesen spezialisierten Beruf sind in den letzten Jahren um ein Vielfaches gestiegen, denn auch in diesem Berufszweig hat der technische Fortschritt immer mehr Einzug gehalten.

Wer Interesse an Tieren hat, mit moderner Technik umgehen möchte, die Arbeit an der frischen Luft liebt, gern körperlich aktiv ist und dem Bodenständigkeit wichtig ist, für diejenigen ist der Beruf in der Landwirtschaft genau der richtige. Wer sich darüber näher informieren wollte, hatte zum Tag der Ausbildung am 9. September im BSZ Pirna-Copitz, Pillnitzer Gelegenheit dazu. Hier konnten sich Schülerinnen und Schüler am Stand der Ausbildungsberatung „Grüne Berufe“ über dieses abwechslungsreiche Berufsbild informieren.

Im Landkreis werden Landwirte, Tierwirte, die Fachkraft Agrarservice, Pferdewirte, Gärtner, Hauswirtschafter/in, Fachpraktiker in der Landwirtschaft, im Gartenbau und in der Hauswirtschaft ausgebildet. Die meisten Ausbildungsbetriebe – 26 – gibt es für Landwirte, gefolgt von Gärtnern, in 13 Betrieben und Tierwirten in elf Betrieben. (caw)