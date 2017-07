Vadossi: Weihnachten mitten im Sommer

In zwei Schichten sind derzeit allein 15 Mitarbeiter mit der Herstellung der Wintergebäck-Teilchen beschäftigt. Die erste Charge ist dabei für den Export in die Vereinigten Staaten bestimmt.

„Wir arbeiten schon seit vielen Jahren mit einem deutschen Partner zusammen, der eine mehr als 50-jährige Erfahrung im Bereich des Exports von deutschen Genussartikeln vorweisen kann. Weltweit bedient er mit verschiedenen Eigenmarken u.a. Kunden in den Vereinigten Staaten, Thailand, Neuseeland und Australien. Zudem produzieren wir im ersten Schritt auch für unsere Handelspartner in der Schweiz und in Österreich. Gerade bei den Transporten in Überseeziele müssen die langen Verkehrswege beachtet werden. Das führt dazu, dass wir immer früher mit der Produktion unserer Artikel beginnen müssen“, erklärte Karl-Heinz Hartmann, Geschäftsführer Sächsische und Dresdner Back- und Süßwaren GmbH.

Produktionsstart für deutschen Markt

Der Produktionsstart für den deutschen Markt, auf dem die Sächsische und Dresdner Back- und Süßwaren GmbH mit der Marke Vadossi im Bereich der Stollenkonfekte als Marktführer agiert, ist für Mitte August geplant und schließt sich somit direkt an die Exportproduktion an. Die Dresdner Back - und Süßwaren GmbH & Co. KG. mit Sitz in Radebeul bei Dresden stellt als mittelständisches Familienunternehmen ein umfangreiches Sortiment an Süßwaren her, welches deutschlandweit im Handel erhältlich ist. Einen Namen gemacht hat sich das Unternehmen besonders durch das Fabrikat verschiedener Weihnachtsspezialitäten wie des Original Dresdner Christstollens und der Stollenkonfekte. Auch der Brotaufstrich „Nudossi“ wird hier hergestellt.