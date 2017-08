Neuer Rekord beim Viererbob Anschubturnier

Das neue "Azubi´xtra" ist da

Dresden. In den nächsten Tagen wird die aktuelle Ausgabe „Azubi'xtra" des WochenKurier an alle Schulabgänger der 10. Klassen und der Gymnasien in Dresden und Umland sowie in den Landkreisen Meißen und Sächsische Schweiz/Osterzgebirge verteilt. Außerdem ist die Broschüre in den Geschäftsstellen des WochenKurier erhältlich und kann als E-Paper auf unserer Homepage gelesen werden.