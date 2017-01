Helden des Alltags

Im Rückblick auf 2016 kann sich Meißen glücklich schätzen, dass ehrenamtlich engagierte Menschen helfen, das Bild der Stadt zu prägen.

Beim Blick zurück auf das Jahr 2016 erinnerte Oberbürgermeister Olaf Raschke kürzlich im Theater der Stadt an Investitionen, erfolgreiche Entwicklung in Wirtschaft, Infrastruktur oder Politik standen natürlich die Menschen im Mittelpunkt. Im Rahmen des Neujahresempfangs wurden verdienstvolle Ehrenamtler ausgezeichnet, die neue Theaterchefin Ann-Katrin Böhm vorgestellt und außerdem das Lutherjahr in Meißen eröffnet - denn auch wenn der Reformator zu Lebzeiten nie in der Domstadt zu Gast war, hat sein Wirken zur damiligen Zeit auch das Leben in Meißen stark beeinflusst. Mit mahnenden Worten in Richtung Landkreis und Bund erinnerte Raschke an die aktuellen Fragen der Sicherheit und der langfristigen Integration von Asylsuchenden, die nicht bei den Kommunen »abgeladen« werden dürften. Eine gemeinsame Sprache habe man ja bereits vor mehr als 500 Jahren gefunden: Luther habe sich bei seinen Bibelübersetzungen stets an die »Meißner Kanzleisprache« gehalten und den Menschen aus der Region so »aufs Maul geschaut...« Man wolle weiterhin ein offenes Meißen sein, gastfreundlich für Touristen, kulturell und künstlerisch geprägt und mit einer positiven Bevölkerungsprognose.

Für 2020 sagt der Oberbürgermeister voraus, dass die Grundschulkapazitäten in der Domstadt nicht mehr ausreichen werden. Das wirke sich auch auf die Arbeit der Vereine, Nachbarschaftsnetzwerke und soziale Aktivitäten aus. Stellvertretend für viele Ehrenamtlichen wurden Sportfreund Dieter Sörnitz, als langjähriger Chef und Mit- begründer des Stadtsportverbandes hat er den Meißner Sport mit ruhiger Hand durch die Wirren der Nachwendezeit geführt und auch später als wichtigster Unterstützer der Sportvereine immer am sprichwörtlichen Ball geblieben. Hannelore Rolle führte den Meißner Carneval Verein „Unter Volldampf“ als gute Seele in die 50. Saison. Andreas Weidmann war lange Jahre das Oberhaupt des lustigen Volkes des Missnia e.V. und Historiker Dr. Günter Naumann. Er hat als unermüdlicher Geschichts- und Geschichtenschreiber, als Heimatforscher und Denkmalpfleger aber eben auch als unverwechselbare Persönlichkeit, der Geschichte Meißens Leben verliehen und ist selbst ein Teil von ihr geworden.