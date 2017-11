BSW sorgt für glückliche Grundschul-Hühner

Jetzt haben die Hühner im Innenhof der Trinitatisgrundschule an der Schillerstraße ein schickes Dach über dem Kopf. Dafür haben in den vergangenen Wochen Projektteilnehmer des BSW gearbeitet.

Nicht nur die Hühner in der Trinitatisgrundschule Riesa sehen dem Winter jetzt wohl gelassen entgegen, auch Schulleiterin Annett Franzke ist froh, dass mit dem stabilen Hühnerhaus im Innenhof jetzt ein Rückzugsort für die liebgewonnen, gefiederten Zweibeiner entstanden ist. Projektteilnehmer des BSW haben gemeinsam mit Ausbilder Rainer Müller für die vier Stammhühner der Grundschule ein Häuschen gebaut. Besondere Attraktion für die Kinder ist die gute Sichtbarkeit der Tiere, auch wenn sie sich im Haus befinden. Lediglich in der oberen Etage ist eine ganz abgeschlossene Kuschelecke, in der die Hühner sich verstecken können.

Seit September diesen Jahres führt das AGH-Kreativzentrum im Bildungszentrum Riesa - mittlerweile zum 4. Mal - im Auftrag und mit Unterstützung des Jobcenters des Landkreises Meißen dieses nachhaltige Projekt durch. Im Kreativzentrum haben die Teilnehmer die Chance, sich mit verschiedenen Materialien zu erproben (Holz, Farbe, Metall, Filz) und so berufliche Neigungen zu entdecken, handwerkliches Geschick und Durchhaltevermögen zu entwickeln, um wieder aktiv im Erwerbsleben Fuß zu fassen. Es nehmen sowohl Männer und Frauen im Alter von 22 bis 57 Jahren teil. Aktuell sind 13 Teilnehmer im Projekt beteiligt. „Von Anfang an war es uns wichtig, Projekte zu initiieren, die einen Mehrwert für die Teilnehmer, aber auch für das Gemeinwohl darstellen“, erklärt die Leiterin des Bildungszentrums Riesa, Katrin März. Was lag da näher als den Kindern so eine kleine Freude zu machen. Die Idee für Hühner in der Schule hatte Hausmeister Lothar Ulke. Die Kinder freut es.

Nächstes Projekt

Parallel arbeiten die Kreativen des BSW an einer Wandgestaltung für die Sitzecke der Freiwilligen Feuerwehr Riesa an der Pausitzer Straße. Neben der Anfertigung von Naturstein-Imitaten werden ein Bild und ein Schriftzug von den Projektteilnehmern angefertigt und integriert.

Wenn eine Einrichtung auch Hilfe beim Umsetzen ähnlicher Projekte benötigt, man kann sich gern bei Katrin März (katrin.maerz@bsw-mail.de) im BSW melden.