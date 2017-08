Neue Sponsoren für die Füchse

Die Turmvilla wirbt unter anderem auf den beiden neu geschaffenen Videowänden in der Eisarena. „Wenn wir an Aushängeschilder unserer Region denken, fallen uns zuerst die Lausitzer Füchse ein, die sich seit vielen Jahren durch solide Arbeit in der DEL2 etabliert haben und uns Fans Jahr für Jahr begeistern. Gerade die Leistungen der letzten Saison haben uns nachhaltig beeindruckt, sodass wir nach unserem Neustart als Hotel, Restaurant und Kulturstätte entschieden haben, die Lausitzer Füchse als Sponsor zu unterstützen“, sagt Marketingchef Marius Jurtz.



Auf einer Bande über dem Spielertunnel, wird künftig die BUG Verwaltungs-GmbH zu sehen sein. Das Bauunternehmen hat seinen Sitz in Elsterheide im Lausitzer Seenland. Als neuer Sponsor unterstützt künftig auch die IC TEAM Personaldienste GmbH aus Bautzen den Eishockey-Zweitligisten.



Neben der Gewinnung von neuen Partnern sind für die Lausitzer Füchse aber auch die Verlängerungen von bestehenden Sponsorenverträgen wichtig. So haben sich die beiden Weißwasseraner Unternehmen Bernard Stefan Heizung-Sanitär und Rohrnetz Beil entschlossen, den DEL2-Klub auch in der nächsten Saison zu unterstützen. Beide Firmen setzen sich aber nicht nur für das Eishockey in Weißwasser ein, sondern engagieren sich auch für zahlreiche andere Vereine und Veranstaltungen in der Stadt.