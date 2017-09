Was die Tafeln machen, sollte jeder wissen. Sie „sammeln überschüssige, qualitativ einwandfreie Lebensmittel und verteilen sie an sozial und wirtschaftlich Benachteiligte“ heißt es auf der Website. Doch zwischen diesem hehren Ziel und der Umsetzung wächst in Zittau ein Problem. Der Tafeln fehlen die Helfer. „Wir haben derzeit vier Bufdis, vier Euro-Jobber und elf ehrenamtliche Helfer“, sagt Frank Grübe. Er ist der Vorsitzende des Vereins Oberlausitzer Tafel. „Wir bräuchten aber noch zwei Kraftfahrer und mindestens zwei Helfer für die Ausgabe“, so Grübe.

Wer helfen will, sollte rund 6 Stunden Zeit am Stück mitbringen. „Wir sind montags bis samstags im Einsatz. Wer helfen will, muss natürlich nicht jeden Tag kommen. Ein bis zwei Mal pro Woche reicht“, sagt Frank Grübe. Wer sich im Verein einbringen und einer sinn- aber auch verantwortungsvollen Freizeitbeschäftigung nachkommen möchte, kann sich unter 03583/696944 oder unter oberlausitzertafel@t-online.de melden.

Ausgabezeiten der Zittauer Tafel

Montag: geschlossen

Dienstag 15-17.30 Uhr

Mittwoch: 15-17.30 Uhr

Donnerstag: 15-17.30 Uhr

Freitag: 15-17.30 Uhr

Samstag: 13.30-15 Uhr

Zu finden ist die Tafel auf der Görlitzer Straße 24 in Zittau