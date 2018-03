Einbruchsserie in Löbau aufgeklärt

Ein Mitarbeiter einer Firma hatte am Montagmorgen auf einem Areal an der Theodor-Körner-Straße eine aufgebrochene Halle festgestellt. Auf dem Gelände traf er die beiden Tatverdächtigen an. Der 23-Jährige konnte flüchten, den jugendlichen Komplizen hielt der 37-Jährige bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Streife in Schach. Die Beamten nahmen den 17-Jährigen vorläufig fest.

Der Tatverdächtige ist offenbar obdachlos und der Polizei als Dauerausreißer aus einer Betreuungseinrichtung bekannt. Er hatte sich in einem Bauwagen neben der Firmenhalle eingerichtet. Dort hortete er auch weiteres Diebesgut.

Anhand der aufgefundenen und sichergestellten Elektrogeräte stand fest, dass der Jugendliche und sein 23-jähriger Komplize am zurückliegenden Wochenende an der Richard-Müller-Straße in eine Firma eingebrochen waren. Sie hatten die Räumlichkeiten durchsucht und Werkzeuge gestohlen. Der Sachschaden betrug hier mehr als 1000 Euro.

Auch in das Gebäude einer Firma an der Elisenstraße waren Einbrecher am zurückliegenden Wochenende eingebrochen. Hier verschwanden ein Fahrrad und zwei Laptops im Wert von rund 1600 Euro. Der Sachschaden betrug bei dieser Tat etwa 400 Euro. Auch in diesem Fall stehen die jungen Männer im Tatverdacht.

Nach ersten Überprüfungen konnten die Kriminalisten bereits mehrere Straftaten aus den vergangenen vier Monaten in Löbau den Beschuldigten zurechnen. Darunter befinden sich auch die Einbrüche bei den Eisenbahnfreunden, der Tafel, dem Kegelverein und verschiedenen Gaststätten. Die Einbruchserie hat in Summe einen fünfstelligen Betrag an Stehl- sowie Sachschaden verursacht. Nun gilt es für die Ermittler und Kriminaltechniker weitere Spuren auszuwerten um zu klären, welche Taten noch zuzuordnen sind.