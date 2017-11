gb 14. November 2017 Artikel teilen





Zimmis Einwurf – Märchen wurde wahr

Dresden. Das ging aber schnell. Mit der ausverkauften Ballspielhalle in Dresden. Am Sonntag gegen Eisenach war es so weit. Knackevoll, Stehplätze wurden verkauft, die Stimmung war prächtig. Mal so ganz nebenbei.