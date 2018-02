Sachsenderby im Löwenkäfig ausverkauft

Eislöwen-Cheftrainer Franz Steer: „Weißwasser hat zuletzt sehr gute Ergebnisse erzielt, gerade auch auswärts gute Auftritte gezeigt. Die Mannschaft agiert kompakt und diszipliniert. Das alles ist jedoch nicht entscheidend. Es kommt darauf an, wie wir agieren. Der Auftritt der Nationalmannschaft bei Olympia zeigt, was ein Team erreichen kann, wenn es in einen Lauf kommt. Die Mannschaft ist der Schlüssel, nicht der einzelne Spieler. Unser Neuzugang Thomas Schmid wird am Freitag ins kalte Wasser geworfen und muss schwimmen. Den Blick schon auf Sonntag gerichtet, dürfen wir uns von der letzten deutlichen Niederlage der Bietigheimer nicht blenden lassen. Sie hatten auch in den vergangenen Spielzeiten immer mal wieder eine Schwächephase, sind aber danach umso stärker zurückgekommen."

Kapitän René Kramer: „Für die Fans ist die Partie gegen Weißwasser ein großes Spiel. Wir wollen natürlich die drei Punkte holen, aber es wird ein hartes Stück Arbeit. Uns erwartet eine Partie auf Augenhöhe."

Das DEL2-Punktspiel gegen die Lausitzer Füchse beginnt heute, 23. Februar, 19.30 Uhr und wird geleitet von den HSR Roland Aumüller und Christian Oswald. Kassen und Arenatüren öffnen 18 Uhr, der VIP-Raum 18.30 Uhr. Das Derby ist ausverkauft. An der Abendkasse besteht voraussichtlich nur noch die Chance, Rückläufer aus Ticketkontingenten zu erhalten. Die Anzahl wird jedoch sehr gering sein. Eislöwen-TV zeigt die Partie live. Am Sonntag, 25. Februar, 17 Uhr, sind die Dresdner Eislöwen bei den Bietigheim Steelers gefragt. Die Partie wird geleitet von den HSR Marcus Brill und Alexander Singer. (pm)