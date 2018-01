Preis aus Indiana, Anruf aus Griechenland

Super Bowl – Live im Kinosessel dabei

Dresden. Der 52. Super Bowl inklusive der legendären Halbzeit-Show live aus dem U.S. Bank Stadium der Minnesota Vikings bequem im Kinosessel verfolgen — am 4. Februar ab 22.45 Uhr ist das in ausgewählten UCI Kinos möglich, darunter auch im UCI im Elbe Park. Haupt-Act der Halbzeitshow ist in diesem Jahr Justin Timberlake, der 2004 mit dem „Nipplegate"-Skandal in die Super Bowl Geschichte einging. Sängerin Pink wird die Nationalhymne anstimmen. Tickets für das Event kosten zehn Euro (inkl. 0,5 l Softdrink oder Bier) und sind an der Kinokasse oder >>HIER<< erhältlich.