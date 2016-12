Nu gugge, es gibt Turm-Souvenirs

Einbruch in Einfamilienhaus

Meißen. In der Nacht zum Dienstag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Sörnewitzer Straße in Weinböhla ein. Nachdem die Täter ein Fenster aufgehebelt hatten, durchsuchten sie die Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 200 Euro. (ml)

