Eggerts Ostwind – Verwirrung

Sachsen. Interessierte Zeitgenossen haben sich in den Tagen des G20-Treffens möglicherweise eher verwirrt gefragt, was von den in Hamburg versammelten Staatsfrauen und -männern besprochen wird und Tausende veranlasst, dagegen heftig zu demonstrieren – und einen Teil der Gegner dieses „Gipfels" überdies Anlass bietet, Autos anzuzünden, Dachlatten, Flaschen und Eisenstangen als Waffen zu nutzen, Pflastersteine und Böller auf Polizisten oder ersatzweise in Schaufensterscheiben zu werfen, kurzum: für Chaos zu sorgen. Es erwies sich als schwierig bis unmöglich, dafür vernünftige Erklärungen zu finden. Zahlreiche mehr oder weniger tief schürfende politische Analysen und einschlägige TV-Talkrunden halfen da nicht weiter. Und auch der Herr Höcke von der AfD trug eher zur Verwirrung denn zur Aufklärung bei. Der äußerte zwar auf Facebook die Ansicht, in Hamburg gingen „die Bürger trotz aggressiver Provokationen der Gegner" für „eine gerechte Sache" auf die Straßen, was ihn sogleich an Dresden, also Pegida, erinnerte. Allerdings ging seine vorsichtshalber angehängte Hoffnung daneben, die Aktion möge friedlich bleiben. Denn die entgleiste zeitweise ziemlich gründlich. Weshalb wir annehmen, dass diejenigen, die mit ihren äußerst speziellen Protesten Hamburg in Ausnahmezustände versetzt haben, weder an eine „gerechte Sache" noch an Montags-„Spaziergänge" denken, sondern beim Begriff „G20" regelmäßig auf „Kampfmodus" schalten. Der Pawlow'sche Hund lässt grüßen. Ihr Hans Eggert