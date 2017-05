Königliche treffen auf die Berlin Adler

Mit sechs Deutschen Meisterschaften (1987, 1989, 1990, 1991, 2004, 2009), einem EFAF-Cup-Titel (2008) und zwei Finalsiegen im Eurobowl (2010, 2014) gilt das Hauptstadtteam neben den Lions aus Braunschweig und den Düsseldorf Panthern als dritte große „Titelmaschine“ der deutschen Footballnation. Allein, die goldenen Zeiten der Adler liegen inzwischen einige Jahre zurück. Zwar spielt Berlin auch in diesem Jahr in der European Football League. Doch das mit mäßigem Erfolg. Auch am Sonnabend beim Glöckner-Gameday im Dresdner Heinz-Steyer-Stadion (Kickoff: 15 Uhr) gelten die Berlin Adler nicht als Favorit.



Auch wenn Berlin recht souverän in die GFL-Saison 2017 startete, in seinem ersten Spiel einen sicheren Auswärtssieg in Hamburg gegen die Huskies feierte, läuft es aktuell nicht rund. Seit diesem Sieg folgten nur Niederlagen. Wettbewerbsübergreifend scheiterten die Adler in jedem der letzten vier Duelle. Bereits das zweite Saisonspiel gegen die Berlin Rebels wurde zur kleinen Schmach. Der einst kleine Hauptstadtrivale setzte sich gegen die Adler mit 47:13 deutlich durch. Auch auf europäischer Ebene, in der European Football League, sieht es aktuell kaum besser aus. Zwei Spiele, zwei Niederlagen – so lautet die traurige Bilanz. Sowohl gegen die Thonon Black Panthers/Frankreich (13:14) als auch gegen die Prague Black Panthers/Tschechien (17:36) setzte es weitere Niederlagen. Die Berlin Adler mussten in den vergangenen Wochen des Saisonstarts auf viele ihrer Stammspieler verzichten und hatten mit vielen Verletzungssorgen zu kämpfen, doch diese schweren Wochen sind vorbei!



Nun warten beim Glöckner-Gameday in Dresdens Heinz-Steyer-Stadion also die Monarchs auf den Hauptstadtclub. Galten noch vor wenigen Jahren die Adler als Favorit in diesem Aufeinandertreffen, gilt nach fünf starken Jahren mit fünf aufeinanderfolgenden Halbfinalteilnahmen in der Deutschen Meisterschaft inzwischen Dresden als Favorit. „Diesen Gedanken müssen wir am Sonnabend allerdings aus unseren Köpfen verbannen, die Adler haben ihre Verletzungsprobleme überstanden und werden mit einem fitten Team in Dresden auflaufen“, mahnt Monarchs-Cheftrainer John Leijten. „Wie in jedem anderen Spiel müssen wir uns auch diesen Sieg erst hart erarbeiten und Berlin wird alles geben, um uns ein Bein zu stellen.“ Recht hat er, wie die Vergangenheit zeigte. Die Favoritenlast liegt bei den Monarchs. Umso wichtiger dürfte der 12. Mann, die Fans der Dresden Monarchs, werden. Lautstark und gemeinschaftlich gilt es beim kommenden Glöckner-Gameday den alten Rivalen aus Berlin zu besiegen. Jede Hilfe zählt. (pm)