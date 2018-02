Gerüstbauer geben Buch heraus

Seit 2001 sind Walter Stuber und Dirk Eckart erfolgreiche Geschäftsführer der Gemeinhardt Gerüstbau Service GmbH im sächsischen Roßwein. Nachdem beide schon einige Höhen und Tiefen in ihrem Unternehmen mitmachen mussten, haben sie alles zu Papier gebracht und ermöglichen mit ihrem ersten eigenen Buch einen Einblick in das Unternehmertum an sich.

Angehenden Unternehmern in jedem Alter wollen sie Lust und Mut auf Selbstständigkeit machen. Auf unterhaltsame Weise eröffnen sie eine völlig neue Perspektive auf die Geschäftsführung, sie verraten wie man sein Unternehmen auf Erfolgskurs bringt und warum ein Misserfolg manchmal weiterbringt als ständiges Gelingen. "Die wichtigste Lektion für mich lautet: Querdenken! Warum nicht mal Weihnachtskarten im Sommer oder Wunschlöhne für die Mitarbeiter? Wir hatten schon mit einigen vermeintlich verrückten Ideen sichtbare Erfolge", sagt Walter Stuber.

"Neben einigen praktischen Tipps wollen wir unseren Gästen vor allem die nötige Portion Mut und Selbstvertrauen mit auf den Weg geben, denn es lohnt sich sehr, Verantwortung für sich selbst und letztlich auch für die Gesellschaft zu übernehmen", so Dirk Eckart.

Die Roßweiner Gerüstbau-Experten lesen am 26. Februar, um 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) in der Viba Erlebnis-Confiserie in der Altmarkt-Galerie Dresden (ehemaliges Intecta-Haus) aus ihrem Buch. Reservierung für die Veranstaltung (mit 3-Gänge-Schoko-Menü) unter 0351/4867930.