Eislöwen-Cheftrainer Franz Steer: „Mit der Veröffentlichung des offiziellen Spielplans steigt die Vorfreude auf die neue Saison noch einmal deutlich an. Am ersten Punktspielwochenende bekommen wir es gleich mit zwei Teams zu tun, die in der letzten Saison zu überzeugen wussten und uns alles abverlangen werden. Wir freuen uns auf diese Herausforderung gegen Kassel und Kaufbeuren!"

Der Start der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL2) in die Saison 2017/18 verspricht gleich ein meisterliches Kräftemessen: Zum Liga-Start gibt es die Neuauflage des Playoff-Finales der vergangenen Spielzeit. Die Bietigheim Steelers reisen zum amtierenden Meister aus Frankfurt. In Hessen wird zur Eröffnung der Saison auch der originale Meisterpokal durch die Ligagesellschaft zurückgenommen und damit einhergehend der Kampf um die Neuvergabe eingeläutet. Mit dem Meister-Duell und fünf weiteren Freitags-Partien hat das lange Warten für die DEL2-Fans ein Ende. Einzig der ESV Kaufbeuren und die Lausitzer Füchse müssen sich noch zwei Tage länger in Geduld üben, bis auch die beiden Überraschungsmannschaften aus dem letzten Jahr in das Geschehen eingreifen können. Aufgrund des Stadion-Neubaus in Kaufbeuren finden erst ab dem 08. Oktober Heimspiele in der neuen ESVK-Spielstätte statt.

Eine kleine Verschnaufpause für die 14 DEL2-Clubs wird es, abgesehen von einem Nachholspiel in Kaufbeuren, vom 06. bis 16. November im Rahmen des Deutschland-Cups in Augsburg geben. Neben den Spieltagen am Freitag und Sonntag enthält der Rahmen-Spielplan vier standardmäßige Wochenspieltage, davon zwei Heimpartien pro Club. Zwischen dem 22. und 30. Dezember wird es mit vier Spieltagen ein gewohnt intensives Eishockey-Programm rund um Weihnachten und Neujahr geben. Die Hauptrunde endet mit dem 52. Spieltag am 4. März 2018. Im Anschluss an die Hauptrunde folgen die Endrunden.

Auftaktprogramm der Dresdner Eislöwen:

Freitag, 15. September (19.30 Uhr): Kassel Huskies – Dresdner Eislöwen

Sonntag, 17. September (17 Uhr): Dresdner Eislöwen – ESV Kaufbeuren

Freitag, 22. September (19.30 Uhr): Löwen Frankfurt – Dresdner Eislöwen

Sonntag, 24. September (17 Uhr): Dresdner Eislöwen – SC Riessersee

Freitag, 29. September (19.30 Uhr): Dresdner Eislöwen – Heilbronner Falken