Breschke verabschiedet sich

Mit 65 Jahren und ein paar Monaten ist es Zeit zu gehen, findet Manfred Breschke. Der Kabarettist verabschiedet sich am 28. September offiziell in den Ruhestand. Viele Kollegen, die in den letzten Jahren mit ihm im Stück „Ey, Alter ... geht‘s noch" auf der Bühne standen wie zum Beispiel die Dresdner Salon-Damen, Philipp Schaller, Daniel Vedres, Jörg Lehmann, Sängerin Anne Schaab und natürlich Thomas Schuch, werden ihn an diesem Abend in den nächsten Lebensabschnitt begleiten. Denn Breschke wird sich natürlich nicht am heimischen Herd gemütlich einrichten und Rentner spielen, sondern weiter ab und zu auf der Bühne stehen. Allerdings ohne die Last der Verantwortung für das Kabarett Breschke & Schuch (das trotzdem weiterhin seinen Namen führen wird), sondern nur, wenn er Lust dazu hat. So wie zum Beispiel am 3. November, wo er mit Klangartist und Multi-Instrumentalist Daniel Vedres unter dem Titel „Ey, Alter… krasser Sound" die Kakophonie des Alltags betrachtet. Für beide Veranstaltungen gibt es noch Tickets.