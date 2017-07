Aus der Traum vom Riesenräuchermann

Trakehner-Fohlenschau

Meißen. Am 29. Juli (kommender Samstag) findet ab 13.30 Uhr die alljährliche Trakehner-Fohlenschau auf dem Gestüt am Kirschberg in Mischwitz bei Zehren statt. Es werden Trakehner-Fohlen von einer Fachkommission beurteilt und gebrannt. Außerdem gibtes für alle Besucher ein Schauprogramm und für die Kleinen eine Hüpfburg und Kinderreiten