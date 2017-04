Zoo Hoyerswerda unterstützt Naturstation Neschwitz

Erkennen Sie Ihr Eigentum wieder?

Heidenau. Kellereinbrecher von Pirna und Heidenau in Haft - Polizei sucht GeschädigteBeamte des Polizeireviers Pirna konnten Anfang April einen mutmaßlichen Kellereinbrecher (36) vorläufig festnehmen. Er befindet sich zwischenzeitlich in Haft. Polizisten hatten am Morgen des 8. April auf der Ernst-Thälmann-Straße in Heidenau einen…