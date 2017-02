Weiberfasching in Wittichenau

Aus dem Polizeibericht: Kaninchen zugehoppelt

Dresden. Den Beamten des Dresdner Autobahnpolizeireviers ist in der vergangenen Nacht ein Kaninchen zugelaufen. Der „Mümmelmann" hatte sich in einer Garage des Reviers versteckt, wo ihn die Polizisten am Morgen entdeckten. Ermittlungen im „Umfeld" haben bislang nicht zum Besitzer des Tieres geführt. Das Schlappohr befindet sich aktuell in Obhut der Beamten. Wer ein Kaninchen der Rasse Löwchen vermisst, soll sich bitte bei der Polizei melden. (ml)