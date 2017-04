Radler sind zurück aus China

Ostern trafen Sie dann zur Freude ihrer Eltern wohlbehalten wieder in Bautzen ein. SPD-Oberbürgermeister Alexander Ahrens, der die beiden jungen Männer letztes Jahr verabschiedet hatte, begrüßte sie offiziell am 20. April wieder in der Stadt.

Die beiden jungen Männer standen noch unter dem Eindruck ihrer langen Reise. Auf dem Tourplan standen u. a. die Türkei, Georgien, Aserbeidschan, das Kaspische Meer, Kasachstan, Usbekistan, Laos, Vietnam und Thailand. In China besuchten Sie die Metropolen Peking und Shanghai. Unter anderem besuchten sie die Baustelle einer Hermann-Eule-Orgel und trafen sich mit einem ehemaligen Waggonbaumitarbeiter. Besonders beeindruckend fanden sie die vielfältige Landschaft Georgiens, die netten Menschen in Zentralasien und das wohltuende Klima in Laos. Überall hinterließen sie Aufkleber mit der Aufschrift „I love Bautzen“.

Trotz der langen Reise gab es relativ wenige Probleme. Insgesamt mussten 5 „Plattfüße“ geflickt werden, ansonsten hielt das Material. Es war vom Bautzener Bikepoint und Intersport Timm zusammengestellt worden. Lediglich mit einem Chinavisum gerieten die zwei in das Netzwerk der Behörden. Es musste zeitnah über das Heimatland beantragt werden, eine Regelung die während der Reisezeit geändert wurde. Hätte man sonst in jeder Hauptstadt der Welt eines ausstellen können, blieb ihnen der mehrwöchige Postweg über Deutschland nicht erspart.

Nun sind die beiden Bautzener wieder zurück in ihrer Heimat und werten ihr umfangreiches Fotomaterial. Vielleicht veranstalten sie demnächst einen Vortragsabend, genaue Pläne gibt es noch nicht. Auch über eine neue Tour haben sie noch nicht nachgedacht.

