Zimmis Grätsche – Episode 132

Zimmis Einwurf – Wollen wir nicht alle ein klein wenig Spaß?

Dresden. Für die einen ist es unfassbar. Was sich da alles im Rudolf-Harbig-Stadion am Samstagmittag abspielte. Für die anderen war es gerade die Dramatik, das Hoffen und Bangen, die einen Besuch beim Zweitligisten in Dresden ausmachen. Aber halt! Es wäre ja noch besser gegangen. In der Nachspielzeit ein Elfmeterpfiff für die Gastgeber durch Schiedsrichter Cortus. Die Blutdruckwerte aller Beteiligten wären in die Höhe geschossen. Doch der Unparteiische schaute weg. Auch im Kölner Keller lagen die Richter bereits unter den Tischen. Selbst im Stadion haben die meisten die Elfmeterszene gar nicht wahrgenommen. Schauen sie mal in Zimmis Grätsche. Wir merken, die Wahrnehmung war bereits gestört. Für alle Beteiligten war es einfach zu viel. Alle wollten nur noch durchkommen, das Spektakel beenden. Die Luft zum Atmen wurde immer knapper. Die Körper auch der Zuschauer waren klitschnass. Freunde, auch Schweiß schweißt zusammen. Wer das Chaos liebt, liebt Dynamo Dresden. Und jetzt stellen wir doch mal die entscheidende Frage: Wollen wir überhaupt ein normales Spiel, in dem ab der 60. Minute alles in geregelten Bahnen läuft? Ich kann mir vorstellen, dass es für den Trainer eine Wohltat wäre. Was aber würden wir hier schreiben? Gar nicht erst nachdenken. Taktik-Tafel ist nicht nötig. Geht raus und habt Spaß. Aber bitte alle. Schließlich sind wir doch drin in einer Spaßgesellschaft. Ihr Gert Zimmermann Die Video-Kolumne "Zimmis Grätsche", von und mit Gert Zimmermann, gibt's >>HIER<<Für die einen ist es unfassbar. Was sich da alles im Rudolf-Harbig-Stadion am Samstagmittag abspielte. Für die anderen war es gerade die Dramatik, das Hoffen und Bangen, die einen Besuch beim Zweitligisten in Dresden ausmachen. Aber halt! Es wäre ja…

weiterlesen