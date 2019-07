Zimmis Grätsche – Episode 127

Volkswagen – Exklusiv-Partner der SGD

Dresden. Volkswagen ist neuer Exklusiv-Partner der SG Dynamo Dresden. Die Zusammenarbeit zwischen dem Autohersteller und größten Fußballverein Sachsens ist zunächst auf die Spielzeit 2019/20 angelegt. Das wurde auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in der Gläsernen Manufaktur von Volkswagen in Dresden bekannt gegeben. Die Unterstützung des Fußball-Zweitligisten ist Teil eines Konzepts von Volkswagen, seine Fußballstrategie an den Unternehmensstandorten zu verankern. Damit will Volkswagen auch seiner gesellschaftlichen Verantwortung in Dresden gerecht werden. „Dynamo Dresden und die Gläserne Manufaktur sind zwei Aushängeschilder in der Landeshauptstadt von Sachsen. Dynamo leistet für unsere Belegschaft einen wertvollen Beitrag zur Identität. Viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen regelmäßig ins Stadion. Von daher ist die Partnerschaft für uns die logische Konsequenz", sagte Henning Schulzki, Vertriebs- und Marketingchef der Gläsernen Manufaktur. Volkswagen wird beim Zweitligisten vor allem als Förderer der Nachwuchsabteilung in Erscheinung treten. Unter anderem ist die Ausrichtung eines „Talent-Cup" geplant. Zudem sollen gesellschaftliche Projekte angestoßen werden. Volkswagen wird ferner bei Dynamo-Heimspielen auf diversen Stadion-Banden präsent sein, erstmalig am Samstag, 27. Juli, beim Saisonauftakt gegen den 1. FC Nürnberg. Unter dem Slogan „Zukunft erleben. Hier. In der Gläsernen Manufaktur" laufen an einem Werktag derzeit 74 e-Golf in Dresden vom Band. 2001 wurde die Gläserne Manufaktur eröffnet und bisher von mehr als zwei Millionen Menschen besucht. Derzeit arbeiten 380 Angestellte in der Produktionsstätte von Volkswagen, die nur wenige hundert Meter vom Rudolf-Harbig-Stadion entfernt ist. „Volkswagen gehört zu den wichtigsten Unternehmen in unserem Land und steht dabei seit Jahrzehnten für zuverlässige, innovative und modernste Mobilitätstechnologien. Wir sind sehr glücklich darüber, dass dieses auch für unsere Region bedeutende Unternehmen ab sofort die Sponsoren-Familie der SG Dynamo Dresden als wichtiger Partner bereichert. Wir werden auch diese Zusammenarbeit durch verschiedene Projekte nachhaltig mit Leben füllen", erklärte Michael Born, kaufmännischer Geschäftsführer der SGD. "Es kommt zusammen, was zusammengehört. Die Gläserne Manufaktur und Dynamo sind wichtigeInstitutionen für Dresden und darüber hinaus, die bereits seit fast 20 Jahren durch ihre Nähe inunserem Stadtbild verbunden sind. Auf diese Partnerschaft haben wir lange hingearbeitet und sinddaher umso glücklicher, dass wir die Zusammenarbeit heute in diesem ganz besonderen Rahmenbekannt geben dürfen", erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge. "Die Partnerschaft mit der Volkswagen AG als einem der größten Sport- und Nachwuchs-Förderer aus Deutschland ist eine große Ehre und ein weiterer Beleg für die positive Entwicklung hinsichtlichder Attraktivität der SG Dynamo Dresden als Kommunikationsplattform in den vergangenen Jahren.Volkswagen passt als Marke perfekt in unsere Vermarktungsstrategie am Fußball-Standort Dresdenund schafft vor allem auch zusätzliche regionale Identifikation", erklärte Maik Hägner, SeniorDirector Team Dynamo Dresden bei Lagardère Sports. (pm)