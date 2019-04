Zimmis Grätsche – Episode 119

Neue Bewohner im tibetischen Kleintierhaus

Görlitz. Man kennt sie aus Kinderbüchern, Videospielen und durch ihr vermeintlich selbstloses Verhalten: Lemminge, die sich aufgrund von Nahrungsmangel auf Massenwanderungen begeben und sich über Klippen freiwillig in den Tod stürzen. Ein Märchen, das sich seit über einem halben Jahrhundert hartnäckig hält. Was allerdings stimmt ist, dass sich die in West- und Zentralasien beheimateten Wühlmausverwandten bei günstigen Umweltbedingungen enorm vermehren können. Wichtig für die Beutegreifer in diesen Regionen wie z.B. die Schnee-Eule. Im Naturschutz-Tierpark Görlitz ist nun eine neunköpfige Steppenlemming-Familie eingezogen. Es wird sich schnell zeigen, ob den sympathischen grauen Nagern mit ihrem auffälligen Rückenstreifen die Bedingungen in dem abwechslungsreich gestalteten Terrarium zusagen und sie sich dort dann ebenfalls enorm vermehren werden - wie Lemminge eben.Man kennt sie aus Kinderbüchern, Videospielen und durch ihr vermeintlich selbstloses Verhalten: Lemminge, die sich aufgrund von Nahrungsmangel auf Massenwanderungen begeben und sich über Klippen freiwillig in den Tod stürzen. Ein Märchen, das sich…