Zimmis Grätsche – Episode 116

Erik und Julia sind Meistertänzer

Dresden. Erik Heyden und Julia Luckow vom TSC Excelsior Dresden e.V. sind zum zweiten Mal in Folge Deutsche Meister in der Kombination über zehn Tänze in der Altersklasse der Senioren I geworden. Am 30. März verteidigten die beiden Tänzer in Norderstedt bei Hamburg ihren Titel. Erik und Julia siegten dabei souverän mit 88 von 90 möglichen Bestwertungen vor Frederick Rösler und Janine Rusher aus Berlin und Jan Zaminer und Muna Brisam-Zaminer aus Münster. Auf Platz vier kam ebenfalls ein sächsisches Paar aus Leipzig.Erik Heyden und Julia Luckow vom TSC Excelsior Dresden e.V. sind zum zweiten Mal in Folge Deutsche Meister in der Kombination über zehn Tänze in der Altersklasse der Senioren I geworden. Am 30. März verteidigten die beiden Tänzer in Norderstedt bei…