Zimmis Grätsche – Episode 101

Mehr Touristen in Riesa

Riesa. Die Entwicklungen des Handel-, Gewerbe- und Verkehrsverein Riesa (HGV) verlaufen weiter in positiven Bahnen. Mit dem Betrieb der Riesa-Information hat der Verein einen bedeutenden Einfluss in der Stadt. Erst kürzlich wurde die erfolgreiche Zertifizierung als »Geprüfte Tourist-Info« durch den Deutschen Tourismusverband erreicht und das rote I verliehen. Der Erfolg lässt sich sogar in Zahlen messen: Nicht nur die Besuche in der Riesa-Info sind von 2016 (22000) auf 2017 (27000) gestiegen, auch in den Übernachtungszahlen (für Unterbringungsmöglichkeiten ab zehn Zimmern) zeigt sich dieser positive Trend deutlich. Haben 2016 ca. 38 000 Gäste in Riesa übernachtet, waren es 2017 bereits 42000 Besucher. Auch der Ticketverkauf hat im vergangenen Jahr richtig Fahrt aufgenommen und ist um 5000 Karten gestiegen. »Außerdem haben wir vor einigen Monaten den kompletten Service der Mobilitätszentrale der Verkehrsgesellschaft Meißen übernommen. Das war eine echte Herausforderung und personell fordernd«, bestätigt die Leiterin der Info, Heike Kandel. Aber man habe viele neue Gäste im Treffpunkt an der Hauptstraße begrüßen dürfen. Weitergeführt werden soll auch das Erfolgskonzept der Kloster- oder thematischen Stadtführungen. Gemeinsam mit dem Museumsverein oder mit Gunter Spieß bekommen so Riesaer und Touristen einen besonderen Einblick in die Riesaer Geschichte. Personell hat sich in der Riesa-Info einiges geändert. Nach Weggang und Mutterschaftszeit wurden mit Doreen Gelbhaar und Yvonne Dreißig zwei neue Mitarbeiterinnen eingearbeitet. Der Verein hat seine Mitgliederzahl bei 32 stabilisiert. Auch wird der Verein an seinem stabilen Netzwerk von HGV, WIR e.V., Stadtbahnverein, FVG Riesa, Magnet GmbH und der Stadt Riesa weiterhin für die gute Entwicklung festhalten. Online zu finden ist die Riesa-Information und damit der HGV seit Kurzem über die städtische Homepage: www.riesa.de

