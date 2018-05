Verein Freundeskreis Streuobstwiese Schloss Strehla e.V.

Berufe zum Anfassen: Insidertreff in Löbau

Löbau. Bereits zum sechsten Mal eröffnet die Ausbildungsmesse Insidertreff am 2. Juni im Messepark Löbau ihre Tore. Über 150 Betriebe, Bildungsstätten und Institutionen informieren über berufliche Perspektiven im Landkreis Görlitz und der Oberlausitz. Insgesamt 235 Berufe und Studienrichtungen werden an diesem Tag vorgestellt. Schon im Vorfeld konnten die Jugendlichen konkrete Gesprächstermine bei ihren Wunsch-Ausbildungsbetrieben buchen. Eine Insider-Rallye lädt alle Besucher zum aktiven Entdecken der Aussteller in den Messehallen und im Freigelände ein. Im Rahmen der Last-Minute-Stellenbörse werden noch freie Ausbildungsplätze für dieses Jahr angeboten. Zum ersten Mal findet auch ein Azubi-Speed-Dating in der Blumenhalle statt. Hier treffen die Schüler auf regionale Ausbildungsbetriebe und haben die Möglichkeit noch einen Ausbildungsplatz für das laufende Jahr zu ergattern. Die Eröffnung des Insidertreffs findet am 2. Juni um 8.45 Uhr am Eingang zur großen Messehalle statt. Der Insidertreff ist eine Veranstaltung des Landkreises Görlitz in Kooperation mit der IHK Dresden, der HWK Dresden, dem Jobcenter des Landkreis Görlitz, der Agentur für Arbeit Bautzen und wird von der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien unterstützt. Die Umsetzung erfolgt durch die Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz GmbH (ENO) in Zusammenarbeit mit dem Lausitz Matrix e.V. und der Koordinierungsstelle für Berufsorientierung des Landkreises Görlitz.