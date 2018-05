Der „Terra Unida Eine Welt e.V. Meißen“ ist ein ehrenamtlich tätiger Verein der im Bereich der Bildungsarbeit und Kultur angesiedelt ist.

Der Zweck des Vereins besteht in der Förderung einer internationalen Gesinnung und des Völkerverständnisses. Dies geschieht durch personelle Unterstützung des Weltladens im Markt 10, der fair gehandelte Produkte vor allem aus Afrika, Asien und Lateinamerika verkauft. Außerdem engagieren sich die 32 Vereinsmitglieder in der entwicklungspolitischen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit und beschäftigen sich mit Lebenssituationen in armen Ländern. Sie wollen Kenntnisse über Probleme der Welthandelsstrukturen und der Entwicklungspolitik vermitteln. Auch unterstützen sie Projekte zur Überwindung der Armut und zur Förderung größerer sozialer Gerechtigkeit in Entwicklungsländern.

Der Verein ist vom Finanzamt Meißen als gemeinnützig anerkannt. Der Sitz und Aktionsschwerpunkt ist Meißen, Markt 10.

In internationaler werdenden Zeiten mit einem höheren Anteil fremdländisch aussehender Menschen auch in Meißen, aber auch mit starken Vorbehalten und populistischen Äußerungen von manchen Einheimischen hält der Verein wir es für ausgesprochen wichtig, Zusammenhänge zwischen unserem Lebensstil und der Situation in vielen armen Ländern zu verdeutlichen.

Wirtschaftliche Entwicklung und damit auch die Rückkehrmöglichkeit für viele 2015 zu uns gekommene, geflohene Menschen hängen an konkreten Bedingungen wie Frieden (oder zumindest das Schweigen von Waffen), Ausbildungsmöglichkeiten und -perspektiven für Kinder und Jugendliche und gerechte Preise für Waren, von denen die Erzeuger ihre Familien ernähren können, um nur einige Punkte zu nennen.

Der „Terra Unida Eine Welt Meißen e.V.“ will für diese Sicht werben, aufklären und Bildungsarbeit in Meißen und Umgebung leisten. Bei dem leider immer mehr festzustellenden Hang zu Vereinfachungen und Polarisierungen bis hin zu Sprachlosigkeiten bis in die Familien hinein, hält der Verein das Reden und informieren über internationale Handelszusammenhänge für dringend erforderlich.

Im November 2016 ging die wirtschaftliche Verantwortung für den Verkauf von fair gehandelten Produkten vom Verein Terra Unida auf das regionale Fairhandelszentrum „F.A.I.R.E. Warenhandels eG“ in Dresden über. Gleichzeitig zog das Ladengeschäft von der Rosengasse auf den Markt 10.

Die Organisation der ehrenamtlich tätigen Verkäufer/-innen erfolgt durch den Verein. Außerdem will der Verein sich nach erfolgreichem Umzug und Konsolidierung am neuen Standort verstärkt um Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit bemühen und unseren Verein und sein Anliegen in Meißen bekannt machen. Aufgrund des hohen Durchschnittsalters der Mitglieder, sucht der Verein dringend neue, jüngere Mitglieder und Mitmacher.

Der „Terra Unida Eine Welt e.V. Meißen“ bewirbt sich um einen Betrag von 3.000 €, die wie folgt zu verwenden wären:

1.200 € zur Erstellung von Werbemitteln,

Konkret sollen Flyer entworfen und gedruckt werden. Zur Durchführung von Bildungsveranstaltungen sind ebenfalls Werbeausgaben erforderlich.

1.800 € zur Finanzierung einer geringfügigen Beschäftigung:

Mit 150 € monatlich Kann der Verein eine/n „Öffentlichkeitsarbeiter/in“ ein Jahr lang bezahlen.

Der Verein „Terra Unida Eine Welt e. V. Meißen“ ist eine bekannte „Hausnummer“ bei Fragen, die den fairen Handel, gerechte Weltwirtschaftsbeziehungen und interkulturellen Austausch betreffen. Im Vereinssitz am Markt 10 finden dazu regelmäßige Bildungsveranstaltungen statt (z. B. Kaffee- und Schokoladenverkostungen, Konzerte ausländischer Musiker, Trommelworkshops etc.) statt. Vereinsmitglieder besuchen mit einem Unterrichts-Baustein zu „fairer Weltwirtschaft“ die Meißner Schulen. Die meisten Meißner Bürger wissen, dass sie im Ladengeschäft am Markt 10 fair gehandelte Lebensmittel und Kunstgewerbegegenstände erhalten und mit dem Kauf einen kleinen und wichtigen Beitrag zu einer gerechteren Welt für uns alle leisten.