Lößnitzchor e. V.

http://www.loessnitzchor.de/

Der Lößnitzchor ist ein gemischter Chor, das heißt, dass Männer und Frauen gemeinsam singen. Dies tun 40 aktive Vereinsmitglieder. Der Anspruch ist, überwiegend A cappella zu musizieren und nur gelegentlich Instrumentalbegleitung mit einzusetzen. Zum Repertoire gehören Balladen, Scherzlieder, deutsche und fremdsprachige Literatur sowie geistliche Musik vom 16. Jhd. bis zur Gegenwart.

Innerhalb des Chores engagieren sich einige Mitglieder in dem Ensemble „feinKlang“ und bereichern mit ihren Einstudierungen unsere Konzerte. Dazu gehören auch Uraufführungen aus der Feder unseres Chorleiters. Im vergangenen Jahr konnte der Chor sein 30-jähriges Jubiläum mit einem großartigen Konzert in der Radebeuler Lutherkirche feiern. (https://youtu.be/7gEK6Fhdksw)

Der junger Chorleiter Eric Weisheit hat an der Carl Maria von Weber Hochschule in Dresden studiert und versteht es hervorragend die Sängerinnen und Sänger immer wieder für neue Projekte zu motivieren. So ist für dieses Jahr, in Zusammenarbeit mit dem Friedrich Wolf Chor aus Dresden, die Aufführung von Homilius' „Die Freude der Hirten über die Geburt Jesu“ geplant, ein Weihnachtsoratorium für Chor, Solisten und Instrumente. Aber auch viele andere Auftritte werden absolviert, beginnend mit dem traditionellen Frühlingskonzert in DresdenKaditz. Es folgen Konzerte in Radeburg, Moritzburg, zu den Weinfesten, gemeinsame Auftritte mit anderen Radebeuler Chören ebenso wie Besuche in Seniorenwohnanlagen und dem Singen im Radebeuler Krankenhaus zur Adventszeit.

Natürlich mangelt es auch dem Lößnitzchor besonders an jungen Nachwuchsstimmen, hat doch der Volkschor ein etwas angestaubtes Image. Aber es ist dem Verein doch gelungen, etliche neue Mitglieder zu gewinnen. So sehen die Sänger derzeit gelassen in die Zukunft und denken, dass noch viele neue Lieder einstudiert werden, die sie fordern und den Zuhörern dann Freude bereiten.

Das Vereinsarbeit viele fleißige Helfer braucht, erübrigt sich, zu erwähnen. Besonders anstrengend ist es aber, die finanziellen Mittel für den Erhalt des Chores zu erwirtschaften, haben doch potentielle Auftraggeber, wie Seniorenheime, selber kaum Geld zur Verfügung.

„Daher bewerben wir uns für den Vereins Award und hoffen, dass wir damit die Anschaffung stabiler Chormappen finanzieren können. Dafür sind Kosten von 300 Euro veranschlagt, die wir gern aus Ihrem Vereins Award finanzieren würden. Für die Zukunft sehen wir uns als fester Bestandteil des Radebeuler Kulturlebens, auch wenn uns Volkschören in der Stadt geeignete Auftrittsorte leider fehlen.“