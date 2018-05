Dorfclub Leuben e.V.

Schwerer Raub – zwei Personen verletzt

Görlitz. Bei einem Raubüberfall in Görlitz wurden am Donnerstag zwei Männer verletzt. Am frühen Donnerstagabend betraten zwei unbekannte, maskierte Männer ein Firmengelände am Stadtgraben in Görlitz. Als sie dort auf den 63-jährigen Firmeninhaber und dessen 72-jährigen Mitarbeiter trafen, drohten sie ihnen zunächst unter Vorhalt eines pistolenartigen Gegenstandes, forderten Bargeld und schlugen den beiden Männern ins Gesicht. Dadurch erlitten beide teilweise schwere Gesichts- bzw. Kopfverletzungen. In der Folge durchsuchten die Unbekannten die Räumlichkeiten sowie die Geschädigten, fanden eine Geldbörse und entwendeten diese. Anschließend flüchteten sie. Der Geschäftsführer und sein Mitarbeiter wurden mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Angaben zur genauen Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zur Ergreifung der Täter. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.