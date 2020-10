Lausitzer gründen Institut

»Es gibt Gestaltungswillen, Ideen und Vorschläge für lokale Projekte. Die Menschen wollen einfach bei Belangen, die sie selbst betreffen, mitwirken dürfen und wollen so ihre Zukunft selbst mit in die Hand nehmen«, betont Markus Füller, »ifab« Vorstandsmitglied und Mitinhaber der Kommunikationsagentur Füller & Krüger. Zugleich werde das Bekenntnis der Politik immer lauter, die Menschen bei den anstehenden Veränderungen mitzunehmen und sie einzubinden.

»Diese beiden Impulse sehen wir als gute Grundlage, die Menschen und ihre politischen Vertreterinnen und Vertreter in einer neuen Qualität zusammenzubringen«, berichtet Markus Füller.

Beteiligung ist keine Einbahnstraße

Zu den sieben Initiatoren des als Verein gegründeten Instituts gehören neben Mediatoren und Kommunikationsexperten auch Sozialwissenschaftler, Psychologen und ein Pfarrer. Bereits zahlreiche Beteiligungsprozesse in Brandenburg und Sachsen, aber auch in Bayern haben die Gründer des Instituts konzipiert, moderiert und zu konkreten Ergebnissen geführt. »Es gibt gerade in der Lausitz eine ganze Reihe an Beteiligungsformaten und Beteiligungsmöglichkeiten. Oftmals ist aber das Interesse daran gering, weil sich die Menschen entweder von den Themen oder von der Herangehensweise nicht angesprochen fühlen«, sagt Manuela Kohlbacher, ebenfalls Vorstandsmitglied des Instituts sowie Leiterin des Kompetenzzentrums in Forst.

Zu den Leistungen des Instituts gehören neben der Unterstützung von bürgerschaftlichen Initiativen bei der Ideenfindung bis zur Projektreife auch die Konzeption, Moderation und Dokumentation von Bürgerbeteiligungsprozessen für Kommunen, Unternehmen und staatliche Vorhaben. Außerdem sollen Workshops zu allen Herausforderungen rund um Dialog und Beteiligung angeboten werden. Beteiligung sei keine Einbahnstraße. »Ganz sicher muss es ab und zu auch darum gehen, die Politik wieder an der Lebenswirklichkeit der Menschen zu beteiligen«, sagt Holger Thomas, »ifab« Mitgründer und Cottbuser Pfarrer. Finanzieren soll sich das Institut aus den Aufträgen von staatlichen, kommunalen und unternehmerischen Vorhabenträgern sowie aus Mitgliedsbeiträgen.

Akteure, die einen regionalen Bezug haben

»Wir sind schon jetzt mit vielen potenziellen Auftraggebern in Brandenburg und Sachsen im Gespräch und recht zuversichtlich, dass wir nicht nur einen Teil zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Region beitragen, sondern das Ganze auch wirtschaftlich darstellen können«, erklärt Markus Füller. Dem Institut sei zudem wichtig, dass bei dem vom Bund geförderten Beteiligungsprozessen auch Akteure wie das »ifab«, die einen unmittelbaren regionalen Bezug haben, berücksichtigt werden.

»Wir brauchen Experten, die die Sprache der Menschen hier vor Ort sprechen und etwas davon verstehen, wie man die Bürger für die Mitwirkung an kleinen und großen Vorhaben gewinnen kann. Unsere Leute wollen sich einbringen, sie wollen mitgestalten, manchmal brauchen sie dafür eine professionelle Begleitung. Und wenn so ein Institut dabei unterstützen kann, ist das auch für die betroffenen Kommunen ein Gewinn«, so Sprembergs Bürgermeistrin Christine Herntier, die große Hoffnung in das Institut setzt.''



Nähere Informationen sind unter: www.ifab-lausitz.de abrufbar.