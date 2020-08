Ein Guckloch von der Backstube in den Verkaufsladen, das hat es wahrscheinlich nicht nur bei den Strittmatters im Niederlausitzer Heidedorf Bossdom gegeben. Auch der Potsdamer Fotograf Udo Weber erinnerte sich jetzt bei einem Besuch in der Erwin-Strittmatter-Gedenkstätte und der magisch poetischen Umgebung des »Ladens« in Bohsdorf an seine Kindheit. Da hat er nämlich damals als siebenjähriger Knirps bei Onkel und Tante, die eine Landbäckerei in einem kleinen sächsischen Dorf bei Oschatz betrieben haben, auch die Kunden durch einen »Spion in der Tür« beobachtet. Aus aktuellem Anlass seiner Kindheitserinnerungen und der Visite in Bohsdorf kam dem Künstler dabei eine geniale Idee. »Ich wollte mich mit meiner Kamera umschauen und einen Kunden aufs Korn nehmen, wie er in verschiedenen Rollen in seiner Umgebung vor 100 Jahren ausgesehen und wer mit ihm den Laden betreten haben könnte«, sagte der 60-Jährige.

Das Ergebnis ist erstaunlich. Gut 1 800 Mal drückte Udo Weber auf den Auslöser. Er inszenierte dafür zahlreiche Orte mit Stillleben in seinem Haus und Garten und Szenen mit einem Kriegsheimkehrer, Pfeifenraucher, Maler und Doktor sowie einem Händewäscher, Schriftsteller, Musiker, Katzenliebhaber und Fotografen. Ein Freund von ihm schlüpfte dabei als Darsteller in Potsdam in die verschiedenen Rollen. »Aus einer anderen Zeit« hat Weber seine Fotoserie genannt. Das Projekt, angelehnt an die drei Teile des Strittmatter-Romans »Der Laden«, wird als besondere künstlerische Idee in Corona-Zeiten gewertet.

»13 Aufnahmen der ungewöhnlichen Milieustudie von Udo Weber sind ab 31. August für rund sechs Wochen in unserer Literaturscheune in Bohsdorf zu bewundern«, sagte die Vorsitzende des Erwin-Strittmatter-Vereins, Renate Brucke. Die Fotos haben eine Größe 60 mal 40 Zentimeter und sind auf Alu Dibond (Metallplatten) und in Sepia gedruckt. Dazu gibt es auch einen Kalender für das Jahr 2021, der käuflich im Bohsdorfer »Laden« und auch beim Künstler erworben werden kann. Die Ausstellung wird mit einer feierlichen Vernissage eröffnet, bei der Fotokünstler Udo Weber und auch Darsteller Robert Schmidt anwesend sein werden. Für die musikalische Umrahmung sorgt Liedermacher Günther Hornberger, der mit einer Musikgruppe auch zur Museumsnacht am 12. September spielt.

Die Ausstellung

Fotoausstellung »Aus einer anderen Zeit« des Potsdamer Künstlers Udo Weber: