Vortrag fÃ¼r junge Filmfans

Die Vortragsreihe »Junge Filmuni« macht am 25. September Halt in Spremberg. Filminteressierte Jugendliche haben hier die Möglichkeit, hinter die Kulissen des Filmemachens zu blicken. Professorin Marlis Roth, Editorin und Dozentin der Filmuniversität in Potsdam Babelsberg, erklärt den jungen Teilnehmern, wie die Arbeit einer Editorin aussieht.

Wer als Editor arbeiten möchte, sollte nicht nur ein Auge fürs Detail haben, sondern muss sich auch mit Dramaturgie und Schnittprogrammen gut auskennen. Denn je nachdem, wie man die einzelnen Bilder einer Szene im Film zusammensetzt, kann diese ganz verschieden wirken. Welche unterschiedlichen Möglichkeiten es in der Wirkung von Szenen gibt und wie man in der Montage Kontinuität herstellt, zeigt Professorin Marlis Roth anhand von verschiedenen Beispielen. Außerdem erklärt sie, welche technischen und kreativen Anforderungen zum Berufsbild gehören und was ihr an ihrem Job besonders Spaß macht.

Jugendliche und junge Erwachsene, die sich für das Filmemachen interessieren, können sich ab sofort einen Platz für die kostenlose Veranstaltung sichern, die im Spreekino Spremberg stattfindet. »Ursprünglich sollte die Veranstaltung im Bergschlösschen stattfinden«, erklärt Anna Illigen von der BTU-Präsenzstelle Spremberg. »Doch da es zu einer Doppelbuchung kam, sind wir auf das Spreekino ausgewichen. Im Nachhinein gibt es für einen Filmvortrag eigentlich auch keinen passenderen Veranstaltungsort als ein Kino«, fügt sie schmunzelnd hinzu. Die Veranstaltung richtet sich vornehmlich an Jugendliche ab 14 Jahren und junge Erwachsene, steht aber allen Interessierten offen. Die Vorlesungsreihe »Junge Filmuni« wird zusammen mit der BTU-Präsenzstelle Spremberg organisiert und wird durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg gefördert.

Auch der Geschäftsführer des Spreekinos, Michael Apel, ist begeistert darüber, dass die Filmuni jetzt ins Spreekino kommt: »Das Bergschlösschen hat uns angefragt, ob wir die Veranstaltung bei uns stattfinden lassen können. Es war klar, dass wir das Projekt unterstützen wollen und haben auch direkt ja gesagt. Jetzt freuen wir uns sehr, dass die Veranstaltung bei uns stattfinden kann. Ein Filmvortrag passt ja auch gut bei uns rein.«

