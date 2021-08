Von KÃ¶niginnen und Symbolfiguren

Die 30. Forster Rosenkönigin Martyna I. hat nach der Corona bedingten Pause wieder zu einem Hoheitentreffen in die Rosenstadt eingeladen. „Geplant ist ein vielseitiges Programm unter anderen mit einer Stadtrundfahrt, der Besichtigung des Archivs verschwundener Orte und der Stadtkirche Sankt Nikolai sowie der Jende Posamenten Manufaktur, eine Konzertaufführung und natürlich ein ausgedehnter Besuch im Reich der „Königin der Blumen“, teilte Pressesprecherin Susanne Joel von der Stadt Forst mit.

Der traditionelle Rosengartensonntag soll dieses Mal ganz im Zeichen der schönen Hoheiten stehen. Die Jubiläumskönigin freut sich auf die 7. Kromlauer Blütenkönigin Antonia, die 20. Spremberger Spreenixe Cindy I., die 13. Drebkauer Brunnenfee Aline und das Spreewälder Wendenkönigspaar Stephanie II. und Fabian I.. Außerdem sind die Glindower Kirschkönigin Christiane mit Kirschprinzessin Jessica, die 19. Rosenkönigin Angie I. des Europa-Rosariums und der Berg- und Rosenstadt Sangerhausen, die Dornburger Rosenkönigin Ronja aus dem thüringischen Saale-Holzlandkreis und die Uetersener Rosenkönigin Dilan I. mit Rosenprinzessin Janina I. aus der Rosenstadt aus dem hohen Norden angekündigt. Mit besonderer Spannung wird die erst 16 Jahre Rosenprinzessin Jolina aus dem sächsischen Lichtenstein in Forst erwartet.

Nach der ausgedehnten Erlebnistour am 28. August, wird im Forster Rosengarten einen Tag später königlich gespeist. Anschließend gibt es bei der großen Flaniertour (ab 13.45 Uhr) mit dem Parkmanager durch das Meer der rund 40.000 Rosen in fast 1.000 Sorten im 17 Hektar großen Rosengarten an der Neiße viele Gelegenheiten für interessante Gespräche und Fotos sowie Autogramme der Königinnen und Symbolfiguren. Garniert wird der große Auftritt der Hoheiten mit Kaffeetafel im Rosenpark und persönlicher Vorstellung am 29. August (ab 15 Uhr). Beim Gartenkonzert mit Kleinkunst sind unter anderen der 1. Forster Frauenchor mit Solistin Alexandra Broneske und „Gräfin Grabowski“ zu erleben. Außerdem werden die Besucher*Innen am Rosengartensonntag mit gastronomischen Angeboten und leckeren Eisspezialitäten an den Großen Wasserspielen und am Gärtnerhaus verwöhnt. (kay)

