Termine fÃ¼r Corona-Impfung nur Ã¼ber Telefonhotline

Aufgrund der hohen Nachfrage weist der Landkreis Spree-Neiße darauf hin, dass Termine für Schutzimpfungen gegen COVID-19 ausschließlich vom ärztlichen Bereitschaftsdienst über die Telefonhotline unter der Nummer 116 117 vergeben werden. Die Vergabe ist am gestrigen 4. Januar 2021 gestartet.

Der Impfstoff steht zurzeit nur in begrenzter Menge zur Verfügung. Die Impfverordnung des Bundesgesundheitsministeriums legt fest, wer zuerst die Vakzine erhält. Höchste Priorität und damit Erstanspruch haben demnach folgende Bewohnerinnen und Bewohner des Landkreises:

Personen im Alter von 80 Jahren und älter

Bewohnerinnen und Bewohner von Senioren- und Altenpflegeheimen sowie das dortige Personal

Personal in der ambulanten Altenpflege

Personal in medizinischen Einrichtungen mit besonders hohem Ansteckungsrisiko zum Beispiel bei Rettungsdiensten, in Notaufnahmen, in der medizinischen Betreuung von COVID-19-Patientinnen und –Patienten, als Leistungserbringer in der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung sowie in den Corona-Impfzentren

Personal, das in medizinischen Einrichtungen regelmäßigen Personen behandelt, betreut oder pflegt, bei denen ein sehr hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus besteht, insbesondere in der Onkologie oder Transplantationsmedizin

Die staatlichen Stellen informieren die Bevölkerung, sobald auch andere Personengruppen Impftermine vereinbaren können.

Weitere Informationen zum Impfstart im Land Brandenburg unter: https://brandenburg-impft.de/bb-impft/de/