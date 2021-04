Rosengarten in Forst ausgezeichnet

Our http://www.hbh.cz/?dissertation-abstracts-online-mla provides a customised literature review for your dissertation, from UK-qualified experts. Die Auszeichnung »Familienfreundlich im Lausitzer Seenland« wird nach einer Prüfung mit Vor?Ort?Besichtigung verliehen. Die Plakette ist ein Zeichen für geprüfte Qualität und signalisiert Familien: Hier sind wir willkommen. Die Auszeichnung gilt für drei Jahre.

Die Familienfreundlichkeit wird anhand eines Kriterienkataloges bewertet. Die Erhebung soll den Betrieben Anreize geben, die Qualität ihrer Angebote hinsichtlich Familienfreundlichkeit in der Ausstattung, im Service und in der Kommunikation zu prüfen und zu verbessern.

Der Ostdeutsche Rosengarten punktete mit familiengerechten Themenangeboten, wie zum Beispiel mit einem kindgerechten Parkplan für große und kleine Entdecker. Dieser ist in deutscher und polnischer Sprache erhältlich. Neben einer familienfreundlichen Preisgestaltung, z.B. Familientickets, werden auch spannende Führungen speziell für Kinder angeboten. Sie können von Familien aber auch von Schulklassen gebucht werden. Familienfreundlich ausgestattet ist ebenfalls das Restaurant Rosenflair. Kinderstühle, Kinderspeisekarten als Malvorlage, passende Gerichte erfreuen Kinderherzen. Auf Vorbestellung kann ebenfalls Leckeres für ein Picknick auf den Wiesen des Wehrinselparks gepackt werden.

Die Erhebungen der familienfreundlichen Betriebe bildet die Basis in der touristischen Angebotsentwicklung des Tourismusverbandes Lausitzer Seenland. Ziel ist es, das Lausitzer Seenland als familienfreundliche Urlaubsregion zu positionieren. Wer Interesse einer kostenfreien Erhebung als familienfreundliche Unterkunft hat, kann sich an die Touristinformation Forst wenden: Tel. 03562?989 350, E-Mail: info@forst-information.de

Zweiter Saisonstart unter Pandemiebedingungen

Der Saisonbetrieb kann aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie geplant am 1. Mai stattfinden und startet deshalb als »stille Saisoneröffnung« ohne kulturelle Begleitung am 9. Mai. Ab diesem Datum gilt im Parkteil »Rosenpark« wieder die reguläre Eintrittspflicht. Bis zum 8. Mai ist der Rosenpark eintrittsfrei zugänglich. Die Gastronomie muss aufgrund gültiger Verordnungen weiterhin geschlossen bleiben. Ab 1. Mai bietet das Team der Gaststätte »Rosenflair« aber gastronomische Leistungen »zum Mitnehmen« an. Die Babyrosenaktion soll wie im Vorjahr auf den letzten Rosengartensonntag der Saison, am 26. September 2021, verschoben werden.

Dauerkarten sind in der Touristinformation Cottbuser Straße 10 nach vorheriger Terminanmeldung erhältlich. Diese kann online über die Webseite www.rosengarten-forst.de, telefonisch unter 03562 989-350 oder per E-Mail unter info@forst-information.de erfolgen. Ab 9. Mai ist dies dann auch im Besucherzentrum des Rosengartens möglich.