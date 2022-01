Rallye findet statt

news Spree-Neiße. Die im vergangenen Jahr gestartete Preußen Klassik Rallye fährt in diesem Jahr vom 16. bis 18. Juni in die zweite Runde.Für jeden geht es über 600 Kilometer durch Brandenburg. Und diesmal wird die Rallye am Samstag, 18. Juni, sogar durch einige Städte im Landkreis Spree-Neiße führen. Die Planungen zum genauen Streckenverlauf sowie weitere Vorbereitungen laufen derzeit…