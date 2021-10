Pflegeschule in Forst erÃ¶ffnet

Professional Writing In Speech-language Pathology And Audiology - No more fails with our high class writing services. All sorts of writing services & research papers. Leave your papers to the most Die Pflegeschule ist in der ehemaligen Schule am Pestalozziplatz eingerichtet worden. Dort werden zukünftig bis zu 100 junge Menschen aus Deutschland und Polen als Pflegefachkräfte ausgebildet. Bereits dem ersten Jahrgang gehören 16 polnische Auszubildende an. Das durch das Land Brandenburg bestätigte Modellprojekt ermöglicht erstmals eine Pflegeausbildung nach einem bilingualen Ausbildungskonzept.

Why Should I Hire You to Business Plan Assignment Sample Online? We already talked about the quality of our writing team. Thats a good reason for you to conclude: Ill hire this service to do essay for me! But we know that you have requirements in addition to quality. We made sure to meet those, too. Missed deadlines are NOT our thing. We always complete the projects by the due date. You can contact us »Dieses Vorgehen wurde neu von unserem Team der Medizinischen Schule entwickelt«, betont Andrea Stewig-Nitschke und sagt weiter: »Dafür hat das CTK auch extra bilinguale Lehrkräfte eingestellt. Der theoretische Unterricht wird unseren polnischen Azubis am Standort der Medizinischen Schule in Forst vermittelt, der Praxiseinsatz erfolgt am Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus.« Zusätzlich zum neuen zweisprachigen Ausbildungskonzept im theoretischen und praktischen Fachunterricht erhalten die polnischen Männer und Frauen intensiven Sprachunterricht.

Best professional online essay writer company is at your service. . Buy essay Dissertation Ghana Kuapa Kokoo Day Chocolate online at professional essay writing service. Fachkräfte gewinnen

Ziel dieses Ausbildungsprojektes ist es, weitere Fachkräfte im Pflegebereich im grenznahen Raum zu gewinnen und selbst auszubilden. »Die Fachkräftesicherung in der Pflege hat eine hohe Bedeutung für die Region. Zukünftig könnten die Absolventen in der Grenzregion beispielsweise auch bei einem grenzüberschreitenden ambulanten Pflegedienst eingesetzt werden«, so die Pflegedirektorin des CTK.

Dietmar Woidke betonte: »Mit der Eröffnung dieser Pflegeschule werden zwei wichtige Signale gesendet. Zum einen für die Fachkräftesicherung, die eine tragende Säule unseres Pakts für Pflege ist. Zum anderen für die erfolgreiche grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit Polen. Außerdem passt die neue Pflegeschule hervorragend zur »Modellregion Gesundheit Lausitz«, die wir im Rahmen der Lausitzer Strukturstärkung schaffen. Daher wird der weitere Ausbau der Schule auch im Rahmen des Strukturstärkungsgesetzes unterstützt.«