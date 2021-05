Ã–ffnung der kommunalen Einrichtungen

How i found the best education service provider to official site for me, and why they turn out to be the best for me on Studybay Ab Pfingstsonntag, 23. Mai, hat das The service offers customers competent writing assistance. It's a place, where a student can choose one of find mores. Each order is Stadt- und Industriemuseum wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Zu sehen ist die aktuelle Sonderausstellung „Gebraut – Geschaut – Erzählt“ zur Geschichte des Bieres und zu Gubener Brauereien. Vorerst ist ein Besuch des Museums nur nach vorheriger telefonischer Terminabsprache unter 03561/68712100 möglich. Der Besuch richtet sich nach den regulären Museumsöffnungszeiten:

Sonntag: 14 bis 17 Uhr

Bitte beachten Sie die allgemeingültigen Abstands- und Hygieneregeln sowie das Tragen einer medizinischen Maske während des Museumsbesuches.

Ab Dienstag, 25. Mai, öffnet die Stadtbibliothek Guben wieder. Vorerst ist das Betreten der Bibliothek nur nach vorheriger Terminabsprache möglich. Die Termine sind auf eine halbe Stunde pro Haushalt begrenzt. Beim Bibliotheksbesuch gelten die allgemeinen Ab-stands- und Hygieneregeln sowie die Pflicht, eine medizinische Maske zu tragen.

Terminvereinbarungen sind telefonisch bzw. über WhatsApp unter 03561/68712300 und per E-Mail unter bibo@guben.de von Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr und am Samstag von 9 bis 12 Uhr möglich.