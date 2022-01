Neuer Glanz im Park

Dafür war es zu Beginn nötig Bäume zu fällen. Anschließend wurden Geräte und Beläge rückgebaut. Es folgten Erdarbeiten und die Sanierung der Bewässerungsanlage einschließlich des Pumpenhauses. Im Laufe des Jahres stehen nun die Neugestaltung der Parkanlage, der Bau des Spielplatzes und der Wege im Fokus. 19 Bäume, etwa 4.000 Sträucher und rund 2.000 Stauden werden hierbei neugepflanzt.

Der gesamte Park wird barrierefrei und für alle Altersgruppen vielfältig nutzbar gestaltet: Ein sogenannter Generationsspielplatz wird entstehen. Die Stadt Forst ist Flächeneigentümerin und Bauherrin. Das Planungsbüro Marcel Adam aus Potsdam war für die landschaftsplanerische Gestaltung zuständig und die Firma Eurovia Verkehrsbau Union GmbH aus Kolkwitz setzt die Ausführungsplanungen nun vor Ort um. Die gesamte Baumaßnahme wird zudem vom Munitionsbergungsdienst begleitet.

Hinweis: Aufgrund technischer Probleme können gegenwärtig leider keine Fotos angezeigt werden. Wir bitten um Verständnis.